Contact FM organise la 1ère édition de "L'Electro Session"

Rappelons que Contact FM diffuse dans le département du Nord, à Lille (91.4), à Valenciennes (100.8), à Maubeuge (100.8) et à Douai (90.7). La radio diffuse également dans le Pas-de-Calais à Lens (100.8), à Arras (93.8), à Saint-Omer (93.8), à Calais (93.7), à Boulogne-sur-Mer (90.4), au Touquet (93.7) et à Hesdin (104.4). Contact FM est également présente dans la Somme, à Abbeville (91.2), à Amiens (94.2) et à Peronne (106.5) ainsi que dan l'Aisne, à Saint-Quentin (97.5) et à Laon (95.6). La zone de diffusion s'étend également dans lle département 'Oise à Noyon (88.9), à Compiegne (100.0), à Creil (90.1), à Saint-Just-en-Chausée 93.8) et à Beauvais (88.3) et dans les Ardennes à Charleville-Mézières (96.6).