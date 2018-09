Cluses (Haute-Savoie) accueille une étape du NRJ Music Tour

Dès 16h, NRJ s’installera à l’Ibis de Sallanches, avec les artistes du concert et partagera via ses réseaux sociaux (Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter...) cette émission spéciale avec les chanteurs partageront un moment privilégié avec le public présent avant leur montée sur scène.

Les auditeurs applaudiront, Jenifer, Slimane, Jérémy Frérot, Lartiste, Diva Faune et Léa Paci, Ofenbach, Matt Simons, Jahyanai, Aya Nakamura, Lautner et le groupe corrézien Trois Cafés Gourmands.

NRJ.fr et NRJ Play partageront sur leur site les images backstage des artistes et du concert. Et, les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #NMTCluses sur tous les réseaux sociaux de la radio.