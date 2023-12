Clément s'incruste aussi l'après-midi sur Europe 2

Dès ce lundi, Clément s’incruste encore plus sur Europe 2 et accompagnera les auditeurs deux heures de plus dans leur journée. Avec sa bande et Marie-Pierre Schembri, il proposera une émission dans le prolongement de la matinale avec du jeu, des cadeaux et des fous rires. Point d’orgue, ce vendredi : toutes les 15 minutes, Clément offrira les cadeaux du sapin de Noël Europe 2.

"Toutes les conneries qu’on fait au bureau l’après-midi en préparant l’émission du lendemain, on va les faire à l’antenne. J’ai hâte de proposer aux auditeurs ce joyeux bordel, avec tous les sujets qu’on n’a pas eu le temps d’aborder le matin". Les auditeurs sont prévenus...