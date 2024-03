Europe 2 organise la 3e édition du concours "Première Scène Europe 2"

Les deux précédentes éditions du concours ont sacré 9 jeunes talents qui se sont produits à travers la France lors des concerts "Europe 2 Nouvelle Scène" ; aux côtés d’artistes Europe 2 tels que Superbus, Pierre de Maere, Marina Kaye, Zaoui, Santa, Joseph Kamel, Marie-Flore, Hyphen Hyphen, Nuit Incolore, Hervé, Aime Simone ou encore Diva Faune. Depuis, les jeunes artistes ont évolué : Henri Bungert a sorti un son titre "Skype", fait la première partie de Christophe Maé lors de son concert à la Halle Tony Garnier à Lyon et sorti le clip de son nouveau titre "Plaisir". Les duos 20h02 et Dedhomiz sont entrés en playlist sur Europe 2. Nava a sorti son premier clip "Plaisir". Clément Barthélémy joue son titre "Stay" un peu partout en France lors de soirées spéciales. Adèle et Robin ont sorti leur clip "Je ne sais pas" et Jeff Mailfert a sorti son clip "Your Light" extrait de son premier EP Wooden Rhapsody.