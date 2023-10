Claudio Capéo invité de Champagne FM

Claudio Capéo, connu pour sa voix unique et ses titres emblématiques, rejoint Bernie et Melissa pour une émission spéciale en direct et en public. Une opportunité pour les auditeurs de passer un moment avec l'artiste et d'en apprendre davantage sur son parcours, ses projets et ses inspirations.

"La Bulle Champagne FM" offre une occasion à quelques auditeurs chanceux d'assister à l'émission en direct, de rencontrer Claudio Capéo et même de participer à son concert qui se tiendra au Cube de Troyes. Il suffit d'envoyer le code "Bulle" par sms au 7 20 18. (Prix d'un sms + 2 x 0.75€).