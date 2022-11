Cinq villes étapes pour le prochain RadioTour

Le barnum de La Lettre Pro reprendra donc la route dès le printemps 2023 avec 5 étapes dans le cadre du RadioTour . Cet événement unique en Europe permet de rassembler durant une journée tous les professionnels de la radio et de l'audio digital issus de la même région. Cette nouvelle édition passera par Lyon, Nantes, Toulouse, Lille et Marseille. Autour d'exposants et de partenaires, nous nous installerons près de chez vous pour prendre le pouls du secteur, donner la parole aux professionnels et proposer des conférences et des études exclusives.