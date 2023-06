Christophe Maé en concert avec Alouette

Christophe Maé sera sur la scène de ce lieu historique, devant 300 auditeurs privilégiés. Ce "Live Alouette showcase" permettra aux invités d’être au plus près de l’artiste pour un moment d’échange, de chant et de partage. Ils peuvent gagner leurs invitations pour cet événement gratuit en écoutant Alouette et sur alouette.fr. Les meilleurs moments de cette soirée seront à suivre sur les réseaux sociaux de la radio et alouette.fr.