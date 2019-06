Chérie FM prépare une nouvelle matinale avec Alexandre Devoise

On efface tout et on recommence, une nouvelle fois. Chérie FM, qui a repris le "FM" ce printemps et un nouveau slogan "La Plus Belle Musique", s'apprête, encore, à changer l'incarnation de sa matinale "Le Réveil Chérie". Après Christophe Nicolas cette saison, Stéphanie Loire la saison précédente ou encore Vincent Cerutti, la station musicale adulte du groupe NRJ prépare une nouvelle formule de sa tranche du matin pour la saison 2019 / 2020. Selon nos informations, Alexandre Devoise, animateur du Grand Réveil depuis quatre saisons sur M Radio, devrait rejoindre la station de la rue Boileau. Un casting serait en cours pour lui trouver une co-animatrice. Selon la dernière vague 126 000 de Médiamétrie sur la période janvier - mars 2019, Chérie FM réunissait 1,9 millions d'auditeurs, en baisse de 189 000 auditeurs sur un an, soit 2,1 %, largement devancée par RFM.