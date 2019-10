Champagne FM s'engage pour les arbres

Trouver une forêt de la région Champagne-Ardenne à reboiser. Voilà le nouveau défi de Champagne FM qui part à la recherche d'un propriétaire d'une forêt qui souhaite la reboiser après un aléa (climatique, maladie, etc.) ? Champagne FM et Reforest'action s'associent pour réaliser ce défi symbolique. Objectif : créer "La Forêt Champagne FM Reforest'Action". Un appel est lancé et les candidats doivent se manifester avent le 31 décembre prochain.

À noter que Reforest'Action finance une partie du projet (entre 30% et 50%) mais une partie reste à la charge du propriétaire. Elle mettra à sa disposition 2 000 plants de feuillus qui pourront pousser durant les 20 prochaines années.