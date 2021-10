Ce soir, Kiss FM organise un "concert très privé"

La saison passée, Kiss FM a réalisé une performance dans le cadre des Médialocales avec une hausse de près de 18% de son audience en région PACA. "C’est une belle performance dans le contexte actuel du média radio". Pour cette rentrée, une nouvelle matinale a été mise en place de 6h à 9h avec Angie et Eric. La station a aussi progressivement augmenté la présence de la rédaction sur l’antenne avec pas moins de 15 flashs quotidiens déclinés en trois versions différentes : Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône.

Autre nouveauté, le démarrage, le 12 octobre, du MUX étendu de Toulon dans lequel la radio propose 4 émetteurs qui ont été allumés qui permettent de couvrir une grande majorité du département du Var. Cela permet aux auditeurs d’écouter Kiss FM, de Nice à la Camargue, quasiment sans aucune coupure et en qualité numérique.