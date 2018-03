Caroline Ryan est nommée déléguée au mécénat de Radio France

L’objectif est de renforcer l’impact et la reconnaissance de Radio France dans toutes ses dimensions d’acteur de la musique, des médias et de la culture, à travers la création, la pédagogie et la diffusion au plus grand nombre. À cette fin, Caroline Ryan assurera les relations avec les mécènes, entreprises ou donateurs. Elle propose des offres et outils de communication permettant d'identifier et de fidéliser les mécènes. Elle sera également en charge de la négociation des conventions de mécénat.