Cap sur la finale des Jeunes Talents de la Radio

Créés en 2012 par Rémi Castillo en partenariat avec Médiamétrie et La lettre Pro de la Radio ( Salon de la Radio ), les Jeunes Talents de la Radio se sont ouverts à la Télévision en 2014. Cet événement largement plébiscité par les professionnels et les médias comprend depuis 2017 les WebRadio, les WebTV, et depuis l’an dernier le Net à travers tous les réseaux (YouTube, Facebook …).Ce concours, en constante évolution, a été créé pour donner l’occasion à ceux qui y participent d’obtenir une reconnaissance méritée, une réelle exposition et une opportunité de rencontres avec les médias présents. En 2020, le concours s’ouvre aux Podcasts Natifs.Depuis 8 ans , le jury présidé par Jean-Luc Reichmann a récompensé de nombreux jeunes talents qui font les médias d’aujourd’hui comme Apolline de Malherbe (BFM TV), Clélie Mathias (C News), Steven Bellery (RTL), Thibaut Giangrande (BFM TV), Antoine Bueno (France Inter), Quentin Vinet (RTL), Guillermo Guiz (France Inter), Cyprien Cini (RTL), Rémi Ferreira (Skyrock), Trina Mac Dinh (Sud Radio) …