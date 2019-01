Salon de la Radio : des Jeunes Talents très féminines

La gagnante est Marie-Claire Neveu, comédienne, chanteuse et humoriste. Marie-Claire est en tournée sur scène avec son spectacle " Nina, des tomates et des bombes". À retrouver en format websérie sur Youtube. Elle était en compétition avec Will Albors (Freelance) et Zoé Mahfouz (YouTubeuse). Cette année le Jury a également décidé d'attribuer un "Prix spécial du jury" à Zoé Mahfouz qui est comédienne, humoriste et auteure. On peut retrouver et suivre " Les sautes d'humeur de Zoé " sur Youtube.