C'est le retour du Scoop Music Tour

Deux concerts gratuits et ouverts à tous, avec des artistes renommés, ainsi que des artistes de demain, de différents genres musicaux, une ambiance festive et estivale, des surprises... Le Scoop Music Tour est donc l’occasion parfaite de se réunir en famille ou entre amis pour profiter d’un show magique, qui fera vibrer petits et grands.

Lors de la dernière édition, en 2022, le Scoop Music Tour a rassemblé plus de 7 000 personnes à Valserhône et plus de 30 000 personnes à Feurs. Cette année s’annonce une nouvelle fois prometteuse avec un public très impatient de venir faire la fête avec Radio Scoop..