Brut. lance ses podcasts

Lancé à Paris en 2016 par Renaud Le Van Kim, Guillaume Lacroix et Laurent Lucas, Brut. est un point d’entrée sur l’actualité pour toute une génération qui s’est éloignée des acteurs traditionnels et à qui Brut. offre des clés de compréhension pour décrypter l'information. Conçu dès le départ comme un groupe média global, Brut. est accessible, via son multilinguisme et sa puissance sociale, dans près de 60 pays. Jusqu’ici, Brut. proposait des contenus 100% vidéos au ton volontairement positif et engagé, conçus pour être partagés sur les réseaux sociaux. Les vidéos Brut. ont généré 10 milliards de vues au cours de la dernière année et 1,5 milliard de vues sur le seul mois de décembre 2019. Brut. enregistre 30 millions de spectateurs actifs quotidiens dans le monde et génère chaque mois 300 millions de spectateurs uniques et 3 milliards d’impressions.