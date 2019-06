Bourg-en-Bresse : Radio Scoop invite ses auditeurs à un concert

Au programme, 2 heures de show avec les artistes Radio Scoop : Ridsa, Loïc Nottet, Léon et les New Gypsies, ainsi qu’un mix DJ en ouverture et fermeture du concert. Toute la journée, le public pourra profiter de nombreuses animations de rues, avec notamment des parcours gonflables et des trampolines pour petits et grands, avant d’applaudir les artistes sur la scène du Scoop Live.

Radio Scoop dispose de 13 antennes dans le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Haute-Loire et l’Ardèche. Sur toute sa zone de diffusion, elle rassemble tous les jours plus de 319 000 auditeurs cumulés et se place en leader des radios musicales dans la région.