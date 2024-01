Bientôt une exposition consacrée à FIP

Qu’elles soient animatrices, programmateurs, producteur, administratifs, directeur, réalisateurs… les personnalités de l"a radio la plus rose du groupe Radio France" se sont prêtées au jeu de la pause dans les différents lieux de la Maison de la radio et de la musique. Une exposition à découvrir au cœur de Radio France, dans l’agora pendant la durée de l’Hyper Weekend Festival, les 26, 27 et 28 janvier 2024.

Baudouin est un photographe français connu pour ses portraits d’intérieur très réalistes. Il est le spécialiste de la capture de l’essence de ses sujets, photographiés dans leur quotidien : lieu de vie ou lieu de travail. En 2022, il a contacté la radio Fip avec pour seul but : la réalisation d’un organigramme en photos.