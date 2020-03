Belgique : le NRJ Music Tour reporté

Par respect pour ses auditeurs, ses sponsors et ses partenaires et parce que NRJ souhaite que la fête soit totale, sûre et que tous en profitent, le NRJ Music Tour en Belgique est reporté. Le premier concert belge de l’édition 2020 sera organisé à Liège, le 15 août. Le deuxième concert se déroulera au WEX de Marche-en-Famenne, le vendredi 18 septembre. "Le NMT est un rendez-vous festif offert à nos auditeurs depuis de nombreuses années. Or, il nous apparaît évident aujourd’hui, dans la situation actuelle, que nous ne pourrons pas offrir un événement à la hauteur de nos ambitions. Ni à la hauteur des attentes de notre public, comme nous avons l’habitude de le faire" a précisé Nicolas Fadeur, Brand Manager NRJ.



Le NRJ Music Tour est la plus grande tournée musicale gratuite européenne avec près de 15 dates en France, en Allemagne, ainsi que 2 dates en Belgique.