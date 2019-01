Du 14 au 25 janvier, BUT offre chaque jour, par tirage au sort, une Smart TV 55’’ 4K (ultra HD) d’une valeur de 699 euros à l’un des auditeurs d’Europe 1 ayant repéré les « fausses pubs » diffusées dans les écrans publicitaires, tout au long de la journée. BUT est associé aux messages d’autopromotion du jeu et à la révélation du gagnant, chaque jour à 16H30, dans la nouvelle émission "Karl Zéro et ses tontons flingueurs".

Rappelons que, depuis la rentrée, une fausse publicité se cache parmi les vraies diffusées à l'antenne d'Europe 1. Les auditeurs sont invités à jouer pour remporter un lot. On y retrouve des parodies, des "vraies" fausses pubs et des clins d'oeil à l'actualité.