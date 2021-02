Australie : l'audience des radios commerciales en hausse

"La radio a prouvé sa capacité d'adaptation aux situations d'urgence et a continué à répondre aux besoins des auditeurs au cours d'une année où nous avons dû faire face aux inondations, aux feux de brousse, à une pandémie mondiale et à une perturbation numérique", a déclaré la chef de la direction de Commercial radio Australia, Joan Warner. "La radio a également montré que, si nous sommes dominants dans la voiture, nous ne dépendons d'aucune plateforme ou lieu d'écoute. Le nombre d'auditeurs a fortement augmenté sur les plateformes numériques, mobiles et DAB + et nous continuerons d'évoluer et de développer ces opportunités en 2021".

Dans l'ensemble, l'enquête a révélé que la radio commerciale atteignait 77% des personnes âgées de 10 ans et plus chaque semaine dans les cinq principaux marchés métropolitains et était populaire dans tous les groupes d'âge. Les stations commerciales en DAB+ ont attiré près de 1.6 million d'auditeurs, soit une augmentation de 13% ou de plus 180 000 personnes par rapport à 2019. Plus de la moitié d'entre elles ont écouté les stations DAB à domicile et 676 000 écoutées en voiture.