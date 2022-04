AudioValley publie ses résultats annuels pour 2021

"L’année 2021 a été extrêmement dense et fructueuse. D’une part, nous pouvons nous réjouir d’une croissance remarquable de notre chiffre d’affaires (+44.5%), qui atteint 28.3 M€ grâce à la performance de notre pôle Targetspot aux États-Unis et en Europe. Spécialisée en publicité audio digitale, cette activité bénéficie de l’adoption grandissante de la publicité audio digitale chez les annonceurs, comme chez les éditeurs de contenus. La combinaison de nos solutions technologiques et de notre présence internationale nous permet aussi de nous positionner avec succès sur les nouveaux segments de marchés porteurs que sont le podcast et les plateformes musicales. Nous nous efforçons également de nous positionner sur le mobile gaming qui verra déjà en 2022 des résultats probants" a expliqué Alexandre Saboundjian directeur d'AudioValley.