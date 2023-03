Women&Podcasts s'associe à Azerion et à Ausha

Animés par les mêmes valeurs d’entraide, de diversité et la volonté d’empouvoirer les femmes d’un secteur en pleine effervescence, Targetspot et Ausha vont permettre à Women&Podcasts de structurer ses équipes, mettre en place des outils de gestion et renforcer ses actions auprès des professionnelles (communications, évènements, outils, partenariats).Avec un réseau de plus de 5 000 annonceurs actifs pour Targetspot et plus de 168 millions d’écoutes annuels pour Ausha, Women&Podcasts s’entoure de deux acteurs clés du secteur et va ainsi pouvoir multiplier ses actions et faire grandir le réseau.