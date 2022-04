AudioValley lance Bridger pour les auteurs-compositeurs

Les droits d’auteur couvrent la composition et l’écriture des paroles d’une œuvre musicale. Chaque fois qu’un morceau de musique est joué sur une plateforme digitale, il génère des droits d’auteur. Pour les percevoir, les auteurs-compositeurs doivent adhérer à un organisme de gestion collective ou à une entité de gestion indépendante comme Bridger. Pour diffuser leur musique sur les plateformes de streaming, les artistes passent généralement par des distributeurs (comme Distrokid, CDBaby et Tunecore) qui, en complément de la distribution des titres, perçoivent et reversent les droits de reproduction aux artistes. Or les droits de reproduction ne sont pas les droits d’auteur. Par méconnaisse, de nombreux auteurs-compositeurs indépendants passent à côté d’une partie de leurs droits musicaux...