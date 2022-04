RMC, radio officielle de la Coupe du monde de football

"2002 – 2022 : 20 ans de directs, 20 ans d’émotions, 20 ans de débats ! Cette année encore, RMC sera radio officielle de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022. Du soir au matin, toutes les équipes seront mobilisées pour tout savoir sur les Bleus, pour suivre tous les matchs en direct et tout raconter sur cette édition si attendue. Cette couverture médiatique unique sera évidemment accompagnée de relais numériques permanents. Les fans ne rateront rien" promet Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport.

Depuis plus de 20 ans, RMC offre son expertise à l’un des plus grands événements sportifs. "Radio n°1 sur le sport au quotidien, RMC s’est aussi construite sur sa capacité à bouleverser sa grille au service des grandes compétitions de football" précise un communiqué.