Targetspot cède son activité liée à l'audio digital

"Notre pôle Targetspot et Azerion se complètent parfaitement : nous apportons une technologie propriétaire audio digitale qui manquait à la plateforme Adtech actuelle d’Azerion, tandis que Targetspot bénéficiera de la force de frappe commerciale d’Azerion, présent dans 24 pays, et de ses liens étroits avec plus de 575 éditeurs et 400 000 annonceurs. Je suis très fier de la reconnaissance portée aux équipes Targetspot et Shoutcast, qui ont travaillé sans relâche ces dernières années pour enrichir la plateforme Audio et augmenter notre part de marché à l’international, parvenant ainsi à intégrer la publicité audio digitale et podcast dans le plan média de dizaine de milliers de marques" a commenté Alexandre Saboundjian, président et fondateur de Targetspot SA.