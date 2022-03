AudioValley s'attaque au gaming avec Targetplay

"Targetspot a toujours été un pionnier dans le monde de la publicité audio. Avec Targetplay, nous poursuivons cette tradition : nous relevons le défi d’insérer des espaces publicitaires audio sans interrompre le jeu ou l’activité de l’internaute. La publicité dans un environnement de jeu vidéo et dans les applications offre deux grands avantages. D'une part, c'est un excellent moyen d'atteindre et de séduire un public cible jeune. D'autre part, c'est un moyen non invasif de mettre les marques au premier plan. Mais nous considérons aussi le gaming et le marché in-app au sens large comme un moyen d’inspirer de nouveaux annonceurs" a expliqué Mario Cabanas, directeur général de Targetspot.