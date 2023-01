Winamp lance sa nouvelle plateforme pour "une monétisation équitable"

Facilité par la notoriété établie de la marque auprès du grand public et des médias spécialisés, le déploiement de la plateforme s’appuiera en premier lieu sur la communauté des 80 millions d’utilisateurs Winamp dans le monde. Sa montée en puissance passera également par des partenariats avec des labels et sites internet spécialisés, ainsi que par des actions événementielles ciblées et affinitaires. Enfin, l’engagement fort de la plateforme en faveur de l’accès du plus grand nombre à la musique s’incarnera dans la fondation Winamp. L’ambition est d’entraîner une adhésion forte et rapide à cet écosystème sans concurrence par rapport aux plateformes existantes. Objectif : fédérer 1 million d’artistes. Toutes les promesses du nouveau Winamp seront détaillées lors d’une

présentation qui aura lieu le 28 février...