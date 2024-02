Spotify reverse 9 milliards de dollars aux maisons de disques et aux éditeurs de musique

Ce montant a presque été multiplié par trois au cours des six dernières années et représente une part significative des plus de 48 milliards de dollars que Spotify a déjà redistribué à l’industrie musicale depuis sa création.

Depuis 2021, Spotify s'engage enfin en faveur de plus de transparence concernant la redistribution des redevances à l'industrie musicale grâce à son rapport annuel Loud & Clear. Une mise à jour avec les chiffres de 2023 est prévue dans les prochaines semaines...