Targetspot : le cap des 50 M€ de chiffre d’affaires visé

Baptisé Audio 2025, ce plan s’articule autour de cinq axes prioritaires. D'abord, une accélération sur toutes les dimensions de l’audio digital. Ensuite, une unification de l’ensemble des ressources sur une activité unique (le développement de Targetspot nécessite de concentrer l’ensemble des ressources et des investissements sur un coeur de métier unique. Comme annoncé en mai

dernier, le groupe entend dans cette perspective céder sa filiale Winamp afin de se recentrer sur le pôle Targetspot, déjà international, en croissance et rentable). Ce plan s'articule aussi sur le développement des positions à l’international et sur l'innovation (pour creuser l’écart sur le marché). Enfin, sur l'optimisation de l’organisation qui passera par le développement la culture Targetspot et valoriser les talents de l’entreprise fait aussi partie des priorités du plan Audio 2025.