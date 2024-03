Perrine Ciret vend avec le smile

LLPR - Est-ce que votre approche commerciale a évolué depuis la pandémie ?

PC - Non, pas vraiment !



LLPR - Pouvez-vous décrire une vente dont vous êtes particulièrement fière ?

PC - On a commencé par faire des délocalisations de studios gratuitement, dans les lieux à forte affluence, dans un centre commercial. Désormais, le centre commercial ne fait confiance qu'à Enjoy 33 pour les animations. Ils sont sponsors de tous nos évènements Et ils viennent de signer un très gros devis d'animations pour 2024. Encore une fois, la qualité de la relation et la confiance ont fait que le partenariat a grandement évolué.



LLPR - Quelles sont vos perspectives pour 2024 ? Quels sont les leviers de croissance possibles ?

PC - On va continuer à rencontrer les gens dans des réseaux. Faire encore plus d'animations extérieures. Recruter de nouveaux commerciaux.



LLPR - Quelles sont vos sources d'inspiration ?

PC - Toi, Michel, tu nous as beaucoup aidés au début et dès que j'ai une interrogation, c'est toujours à toi que je fais appel. Pour les échanges entre radios, trois personnes ont toujours répondu présentes pour nous : Wilfrid Tocqueville de Sweet FM, Pascal Thomas de Flash FM et Laurent Rivron d'Oxygène.



LLPR - En dehors du travail, comment vous ressourcez-vous ?

PC - Malheureusement pas assez ! Mais travaillant en famille, avec mon mari et mon fils, on essaie de se retrouver régulièrement, en week-end off, en montagne ou sur la côte basque. Les moments entre amis sont aussi très importants pour nous déconnecter.