Audiences radio janvier - mars : que doit-on attendre des résultats de ce jeudi ?

Au groupe NRJ, on se s'attend pas à une très bonne vague pour NRJ et Chérie. D'ailleurs, cela est peut-être un signe : la station jeune se prépare à l'offensive sur la proximité et Chérie va revenir à ses fondamentaux dès lundi 22 avril . Portée par son format musical et une vraie stabilité de son programme, Nostalgie devrait tirer son épingle du jeu. Même tendance chez Skyrock. Chez Radio France, les précédentes vagues ont permis de mesurer le succès de ses chaînes. Avec plus de 15 millions d'auditeurs, le groupe public bat des records portés par France Inter, franceinfo et dans une moindre mesure France Culture. En plein questionnement sur sa marque et son organisation, France Bleu souffre depuis plusieurs vagues.