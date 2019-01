126 000 Radio : acte II de la saison

NRJ basse sous la barre des 10 points. Même si elle demeure la première radio musicale de France, la station perd 1 point en un an et perd par la même occasion 0.7 point de PDA . Dans ce cas, c’est toujours plus difficile de passer sous ce seuil symbolique que de perdre un "petit" point d'audience cumulée. Rien de bien réjouissant dans cette catégorie. RTL2 gagne 0.3 point et M Radio revient dans la course apparaissant au-dessus du point nécessaire pour sa gargariser. Pour toutes les autres, ce matin, c’est la soupe à la grimace.

Pas de baisses spectaculaires chez les Thématiques. Si France Culture (2.5) et Radio Classique (1.8) jouent la stabilité, franceinfo (9.0) et France Musique (2.0) enregistrent des résultats en hausse.