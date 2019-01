Skyrock : première radio musicale en Île-de-France

Forte de ces bonnes performances, Skyrock est la première radio d’Île de France des moins de 50 ans, toutes radios confondues, et confirme sa position de leader des musicales sur les publics adultes. Enfin, Skyrock est aussi la première radio musicale entre 6h et 9h en PDA et QHM avec "Le Morning de Difool", entre 9h et 12h en audience cumulée avec "Rap et RnB Non-Stop" de Fred Musa, entre 12h et 16h en audience cumulée avec "Les Dédicaces de Mehdi" et, après 20h, sur l’ensemble des critères grâce à "Planète Rap" animée par Fred Musa et "La Radio Libre de Difool" et son équipe.