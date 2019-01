Les audiences de OUI FM continuent de progresser

"OUI FM confirme sa progression en Île-de-France mais aussi au niveau national. "La Radio du Rock" continue de battre ses records d’audience toutes périodes confondues : grâce au travail exceptionnel de ses équipes, OUI FM cartonne partout" a souligné hier Arthur Essebag, le propriétaire de la station. Sur la plan national, avec une audience de 441 000 auditeurs quotidiens, la radio signe son record historique et gagne 74 000 nouveaux auditeurs en un an (lire également ICI ). Elle est donc de plus en plus proche du point symbolique d'audience national. La station confirme "les choix stratégiques opérés depuis plus d’un an et sa forte légitimité sur le courant musical auquel elle consacre tous ses efforts depuis plus de 30 ans".