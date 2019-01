126 000 IDF : voici tous les résultats

Sur le critère de l'audience cumulée, France Inter (12.2) devance l'ensemble de ses concurrentes dans la catégorie des "Programmes Généralistes". Suivent RTL (11.4), RMC (8.4) seule généraliste en hausse, Europe 1 (6.9) en baisse sur un an mais en hausse de 0.2 par rapport à la précédente vague) et France Bleu (1.0). Sur le critère de la part d'audience, RTL signe un score étonnant de 14 points ! Chez les Musicales, Skyrock préserve sa position de première radio musicale à Paris et en Île-de-France devant NRJ (5.2), Nostalgie (4.1) en nette hausse, Rire & Chansons (3.8), RFM (3.0) ou encore Chérie (2.5).

Dans la catégorie des "Programmes Locaux", Latina (3.2) est la seule radio à se hisser au-dessus des 3 points et à enregistrer la part d'audience la plus élevée : 2.9. Suivent OUI FM (2.9), Voltage (2.1), FIP (2.0), TSF Jazz (1.6), Chante France (1.5), Tropiques FM (1.4), Swigg (1.3) ainsi que FG et Évasion à 1.0% d'audience cumulée.