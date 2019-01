126 000 Radio : voici les résultats

Quelle audience pour la radio en novembre et décembre 2018 ? Et quelles audiences pour les principales radios françaises ? Cette deuxième 126 000 Radio de la saison 2018-2019 répond à ces deux questions. Durant cette saison, deux situations sont particulièrement observées par les professionnels de la radio : l'évolution du faible écart entre RTL et France Inter et les audiences historiquement basses d'Europe 1 que tente de limiter Laurient Guimier.

Chez les Musicales, il faut aussi regarder les résultats de Skyrock et de Nostalgie. Enfin, un focus sur l'audience régionale est toujours très intéressant pour prendre le pouls de la proximité, la chasse gardée des radios indépendantes et des radios associatives.