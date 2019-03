Léa Salamé quitte provisoirement France Inter

Léa Salamé sur les pas d'Anne Sinclair, Christine Ockrent et Audrey Pulvar. Comme plusieurs ex-consoeurs, la journaliste fait les frais de sa relation avec son compagnon engagé en politique. Raphäel Glucksmann a annoncé sa candidature aux élections européennes. L'intervieweuse de la matinale de France Inter se retirera de l'antenne "dès la fin du mois de mars" et fera son retour "le lundi 27 mai", au lendemain du scrutin.

Léa Salamé a déclaré jeudi dans Gala : "Je le soutiens, je l’accompagne dans ses réflexions, mais ce qui compte le plus à mes yeux, depuis quinze ans, c’est ma neutralité politique : personne ne sait pour qui je vote » et a ajouté que « si je juge à un moment qu’il y a conflit d’intérêts, j’arrêterai !".