Arnaud Lucaussy nommé président de Broascast Networks Europe

L'association se consacre à la promotion de la Télévision Numérique Terrestre et de la radio. La TNT est une plateforme de réception de la télévision fournissant un accès universel, gratuit et respectueux de la vie privée aux 250 millions d’Européens qui l’utilisent. L’entreprise TDF est membre de l’association depuis sa création en 2010. Dans le cadre de son mandat de Président de Broadcast Networks Europe, Arnaud Lucaussy aura à coeur de contribuer au développement et à la valorisation de la diffusion hertzienne terrestre, qu’il s’agisse de la radio ou de la Télévision Numérique Terrestre. De nombreux pays européens, dont la France, prévoient des projets ambitieux de modernisation de la TNT, notamment en direction de l’Ultra Haute Définition et de l’interactivité.