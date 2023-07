JO de Paris 2024 : TDF réalise des travaux d'envergure

Plus de vingt techniciens de TDF et intervenants sont mobilisés au cours de ces nuits de travaux. Le temps sera compté pour mener à bien les différentes opérations de maintenance, impossibles à réaliser de jour pour des raisons de continuité de service et de sécurité.

Au sommet, les techniciens procèdent au hissage des nouvelles antennes FM, à leur installation et au démontage des actuelles. Ils inspectent également les antennes TNT. Ils réalisent des vérifications techniques, des inspections visuelles et des mesures. Des essais d’arrêt d’urgence et des tests d’énergie sont également réalisés.