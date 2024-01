DAB+ : un déploiement record pour TDF en 2023

Des chiffres qui témoignent de la mobilisation et de l’efficacité des experts techniques et des équipes opérationnelles de TDF. Grâce à l’accélération des déploiements, 55% des Français ont désormais accès à la radio numérique hertzienne DAB+.

Au total, plus de 550 radios sont actuellement diffusées en DAB+. Les opérations de TDF se concentrent actuellement sur la deuxième phase du déploiement des deux multiplex à couverture nationale (M1 et M2), composés chacun de treize radios. Depuis le mois d’octobre, pour ces deux multiplex, TDF a démarré 44 émetteurs selon le plan de déploiement du DAB+ piloté par l’Arcom. Le déploiement de cette phase 2 se finalisera vers la fin du premier trimestre 2024.