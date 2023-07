TDF déploie le DAB+ en Lorraine depuis Nancy-Malzéville

TDF met en service la diffusion du DAB+ sur ses sites de Nancy-Malzéville, Commercy-Lérouville, Scy-Chazelles, Thionville-Beuvange, Saint-Dié-L’Ormont, Forbach et Epinal. La diffusion depuis les sites TDF de Sarreguemines, Bar-le-Duc-Saint-Roch, Hambach et Ludres-Branly démarrera dans les prochaines semaines.

La population de la Meuse, de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges peut recevoir de 13 à 26 radios en qualité numérique DAB+ via les émetteurs de TDF. Les routes et autoroutes de Lorraine sont également couvertes pour la réception en voiture.