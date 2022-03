Alouette : une émission et un live avec Angèle

Dans cette émission spéciale en direct et en public depuis Le Chantier des Francofolies à La Rochelle, la chanteuse Angèle reviendra avec l'équipe et les auditeurs d'Alouette sur le succès de son deuxième album et parlera de sa tournée qui débute dans quelques semaines. Elle interprètera aussi quelques-uns de ses titres.

Les 50 x 2 invitations exclusives sont gagner jusqu'à aujourd'hui mardi 15 mars sur l’antenne d’Alouette sur alouette.fr et sur les réseaux sociaux de la première radio régionale de France.