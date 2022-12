Albi : un "100% Live de Noël" avec 100% Radio

100% Radio est un acteur unique de la radio dans le Sud de la France. En se positionnant comme première radio généraliste musicale de la région, 100% Radio s’est développée sur un réseau de 29 fréquences entre Atlantique et Méditerranée. Elle possède des studios à Toulouse, Perpignan, Mazamet et des agences à Tarbes et Albi. Elle fédère aujourd’hui près d’un million d’auditeurs réguliers et plus de 170 000 auditeurs quotidiens selon Médiamétrie.

100% diffuse ses programmes en FM et DAB+ dans 12 départements du grand sud. Elle édite aussi des programmes thématiques musicaux sur le Web, les mobiles, sur les box internet, et les TV connectées. 100% est une PME de près de 40 salariés détenue exclusivement par ses deux fondateurs.