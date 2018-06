Activ Radio prépare son "Activ Live Music in Sainté"

Les auditeurs applaudiront le groupe Kyo, Delta, Nazim, Basada et Sound of Legend. Sur la scène de cet "Activ Music Live" se produiront également Ycare, Eugénie la nouvelle sensation électro pop, Florian ou encore Nassi dont le titre "La vie est belle" a dépassé les 33 millions de vues sur YouTube. Ce concert gratuit sera retransmis à partir de 21h00 sur les 3 fréquences de la radio de la Loire : 90 à Saint Étienne, 98.9 à Firminy et 101.6 à Roanne ou via l’application gratuite Activ et sur activradio.com. Ouverture au public dès 18h30 et warm up dès 20h00. L'entrée est gratuite.