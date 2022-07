Acast : les podcasts qui ont marqué le 1er semestre

Du côté des écoutes de podcast, Apple Podcasts (39%) reste toujours en tête du classement des applications les plus utilisées, suivi par Spotify, Deezer et Podcast Addict (25%, 9% et 6%). Les players embed qui regroupent tous les lecteurs de podcast et les autres applications ferment le classement avec respectivement 10% et 11% des écoutes.

En termes de fidélisation, les services de podcasts continuent de dominer : en moyenne 5,5 épisodes sont écoutés par auditeur unique par mois sur Podcast Addict, 5,2 pour Apple Podcast, 4,1 sur Castbox. Deezer compte 3 épisodes écoutés par auditeur unique par mois sur sa plateforme et Spotify, seulement 2,1 épisodes. Ces chiffres montrent une fois de plus que les applications qui défendent l’écosystème ouvert sont les meilleurs alliés des podcasteurs puisque chaque auditeur unique y génère 2 à 3 fois plus d’écoutes.