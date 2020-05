À quoi sert le Conseil de déontologie journalistique ?

Le CDJM est un organe tripartite composé à un tiers de journaliste, un tiers d'éditeurs, de diffuseurs, et un tiers de représentants du public. Le CDJM ne comporte "pas encore suffisamment" de représentants du public parce qu'il n'était pas connu et n'a pas pu lancer d'appel à candidatures mais compte le faire "au cours de l'automne". "Le public doit être représenté dans un conseil de déontologie", souligne Patrick Eveno. Il représente beaucoup de monde : "le SNJ (premier syndicat de journalistes) et la CFDT journalistes, toute une série d'écoles de journalistes, de clubs de la presse, de collectifs comme 'Informer n'est pas un délit', 'Prenons la Une'...". Et si la moitié des sociétés de journalistes les a rejetés, Patrick Eveno préfère voir le verre à moitié plein. "On est là pour essayer de convaincre", affirme-t-il.



Le CDJM est une association loi 1901 et est "complètement indépendant de l'État", assure-t-il. "Nous accepterons éventuellement des subventions de l'Etat - il ne faut pas non plus être naïf - pour pouvoir fonctionner", précise Patrick Eveno. Il travaille sur des articles ou des émissions déjà diffusées ou publiés. Et ne délivre aucun sanction. "On fait de la pédagogie, vis-à-vis du public et des médias et des journalistes en disant qu'il y a des règles professionnelles et qu'il faut essayer de les observer le mieux possible évidemment."