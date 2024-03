47FM s'installe durant une semaine à Agen

Après le succès de "La semaine Villeneuvoise", les auditeurs retrouveront l’équipe de 47FM dans l’agglomération d'Agen avec des émissions, la présence des animateurs, des chroniqueurs et de leurs invités, "afin de créer des liens plus étroits avec les auditeurs".

Au programme du direct, des enregistrements et des opérations événementielles. Tout au long de la semaine, de nombreux cadeaux seront offerts : des places pour les JO à Paris, des places de concerts, des bons d’achats, des repas dans des restaurants, des cartes d’essence...

Par ailleurs, avec la complicité de l’agence de communication StoryBuzz, les internautes pourront suivre l’événement en photos et en vidéos sur les réseaux sociaux de la radio (Facebook et Instagram).