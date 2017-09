Nom de code : Saison'AIR Parcours



Inventons deux radios fictives, locales et privées, afin d'illustrer nos projets par une aventure contemporaine à laquelle chaque station de radio pourra s'identifier.

Radio SKI Radio SKI, installée à Grenoble, est une station FM locale privée, qui dispose de 3 émetteurs FM dans les Alpes (Vercors, Belledonne, Chartreuse). Elle traite principalement d'actualité sportive et touristique en hiver, puis se recentre sur une programmation plutôt culturelle et musicale le reste de l'année. 7 employés à plein temps : 3 journalistes, 2 animateurs, un commercial et un directeur administratif et technique.

Radio PLAGE Radio PLAGE est une webradio musicale et événementielle bien connue des vacanciers de toute la côte Atlantique. Elle dispose d'une audience jeune, mobile et saisonnière, et souhaite installer de tout nouveaux locaux à Biarritz, en bord de mer.

Projet commun Ces deux radios décident de fusionner pour créer ensemble le groupe Saison'AIR, et candidater à l'obtention de fréquences DAB+ sur l'ensemble des côtes ouest et sud du pays. Cela permettra à Radio SKI de conquérir les Pyrénées, et à Radio PLAGE de couvrir le front méditerranéen. À terme, Saison'AIR ambitionne d'être désignée radio officielle des JO de Paris 2024, motivée par une couverture nationale en RNT.

Fusion technique Nous allons essentiellement nous intéresser au parcours de Radio PLAGE, qui doit concevoir de tout nouveaux studios sans passif technique contraignant, mais tout en respectant la compatibilité présente et future avec Radio SKI, son architecture et ses émetteurs FM. L'objectif commun est d'obtenir une parfaite interopérabilité des deux radios, avec des logiciels identiques, du matériel équivalent et compatible, et la possibilité à terme de réaliser des multiplexes instantanés, partager les tranches d'antenne en duplex, et alterner les équipes au fil des besoins saisonniers.



