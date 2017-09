Le futur de la radio est déjà là avec RadioKing ! Publirédactionnel



Chaque jour, près de 7 millions de Français écoutent la radio sur les supports multimédias selon Médiamétrie et ce chiffre ne cesse de progresser. C’est en suivant cette nouvelle tendance qu’une jeune start-tup lilloise s’est imposée en quelques années comme la première plateforme pour créer et développer sa radio sur internet. Avec des services clé en main, elle accompagne de nombreuses radios FM & webradios dans le développement de leur audience digitale grâce à ses solutions innovantes.

"Les radios doivent aujourd’hui se transformer pour répondre aux attentes des internautes"

La Lettre Pro de la Radio - Quelle est votre vision de la radio de demain ?

Maxime Piquette, CEO de RadioKing - Aujourd’hui, 12,5% des auditeurs français écoutent la radio via internet et ce mode d’écoute est en forte progression. Pour s’en rendre compte, il suffit de regarder les derniers chiffres de Médiamétrie qui annoncent une hausse de 700 000 nouveaux auditeurs en moins de 3 mois.

Nous sommes persuadés que ce mode de diffusion complémentaire à la FM est un support incontournable pour le secteur.

Les radios ont mis beaucoup de temps à prendre possession d'Internet comme de nombreux autres médias, mais elles doivent aujourd’hui se transformer pour répondre aux attentes des internautes. Contrairement aux moyens de diffusion actuels, le digital nous permet non seulement d’envoyer de l’information, mais surtout d’en recevoir. La radio de demain sera en constante relation avec ses auditeurs. Le Big Data permettra par

exemple, aux radios d’améliorer leur diffusion, d’analyser le comportement de leurs auditeurs et de cibler stratégiquement les publicités.



LLPR - Quelles solutions proposez-vous pour accompagner les radios ?

MP - Nous proposons plusieurs services clé en main pour soutenir et accompagner les radios dans leur développement web. Le Manager Radio est l'outil idéal pour créer et héberger une radio sur internet. De nombreuses FM l’ont déjà adopté pour créer rapidement des webradios thématiques. En effet, celui-ci permet de gagner un temps précieux grâce à une diffusion totalement automatisée dans le cloud. Nous proposons également la création d’une application mobile entièrement personnalisable. Elle est compatible avec

l’ensemble des smartphones sous Android, Android TV et Android Auto. Enfin, le service le plus demandé par les FM, notre site radio et ses 25 modules conçus pour répondre aux besoins et aux attentes des professionnels.



LLPR - Quels sont vos futurs projets ?

MP - Nous travaillons au développement d’une mise à jour de notre application

“RadioKing” pour permettre aux radios présentes sur notre plateforme d’intégrer gratuitement l’ensemble des supports sous iOS & Android. Nous nous concentrons également sur le Big Data et la façon dont les radios pourront l’utiliser afin d’analyser et d’agir sur leur audience.

Bio express Basée dans le nord de la France, l’équipe de RadioKing se compose d’une quinzaine de personnes passionnées par la radio et le web. La plateforme propose des services clé en main pour accompagner les radios dans leur développement digital. Elle compte aujourd’hui plus de 2 000 radios dans 110 pays. Toujours à la recherche de nouveaux challenges, RadioKing imagine et développe de nouvelles solutions pour façonner la radio de demain.

Ils nous font confiance Les Indés Radios, Radio France, OKLM Radio, Le Festival de Dour, Tsugi Magazine, Konbini France, madmoiZelle.com, Les Inrocks, etc.



