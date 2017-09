La puissance de l’interface Publirédactionnel



Disposer d'un écran tactile en studio est toujours un plaisir, encore faut-il avoir des choses à y afficher et que les interactions soient pertinentes pour l'antenne. ça tombe bien, l'innovation fonctionnelle, c'est justement le coeur de métier d'IP-Studio.

Depuis plusieurs années déjà, l'intégrateur français glissait dans le châssis de ses surfaces Axia une tablette tactile, capable d'héberger toutes sortes d'interfaces d'automation et de supervision. Le design initial prévoyait un cartouchier Adeuxi, un sélecteur de profils, des vumètres, l'insert téléphonique, etc. Le projet IP-Tablet était né.



Quelques expérimentations en clientèle et trois éditions du Salon de la Radio plus tard, l'IP-Tablet a beaucoup évolué, et le gadget d'hier est devenu un outil central en studio. Paysage multimarque oblige, elle ne se limite plus seulement à la suite maison Adeuxi, puisque des intégrations de logiciels tiers ont été réalisées avec succès par la cellule projet d'IP-Studio (entre autres, une automation Zeta chez Radio Orient).



En matière de fonctionnalités purement techniques, l'IP-Tablet va également beaucoup plus loin qu'un simple pupitre. Dans un environnement audio sur IP, on aura plaisir à y ajouter des extensions virtuelles (jusqu'à 64 faders sur une table Axia Fusion !), ou un tableau de pilotage sur mesure Pathfinder Mini, permettant de piloter l'ensemble des systèmes de la station au doigt et à l'œil, comme depuis le cœur d'une centrale domotique. Avec un périmètre d'action extensible à l'infini, la tablette s'impose comme l'interface triangulaire incontournable entre les trois univers matériel, logiciel et humain.



Son fonctionnement en toute autonomie sous Windows 10 et son support natif du HTML5 en plein écran permettent à l'IP-Tablet d'afficher les mêmes applications qu'un ordinateur de production. On peut désormais distribuer sur tous les postes d'exploitation un accès au contrôle des ressources audio !



L'expérience est bluffante en studio : que l'on soit devant l'ordinateur d'édition de Voice track ou en production face à la tablette, le logiciel commun propose les mêmes boutons d'ouverture du micro, les commandes de fader, les presets de traitement voix…

Boulonnée à la table ou ventousée au bureau, cette tablette magique apporte un nouveau regard sur l'élasticité d'un studio multifonction.



Les discrets projets accomplis avec Canal+ Factory pour coordonner des éléments d'habillage et le déploiement de l'IP-Tablet pour alimenter l'info trafic des chaînes TNT démontrent que l'eldorado du studio virtuel ne connaît pas de frontière entre radio et TV.





IP-STUDIO

M. Gahéry Jérôme

43 rue du Commandant Rolland

93350 Le Bourget

☏ 01-41-60-40-30

jerome.gahery@ip-studio.com

